Rampelli: "Raid della sinistra a Roma. Aggrediti i ragazzi di Gioventù Nazionale. Intervenga Piantedosi e il Pd prenda le distanze"

02 novembre 2022 a

a

a

Dopo le polemiche tra maggioranza e opposizione, le prime decisioni del governo Meloni, il rave party bloccato, il solito dibattito su fascismo e antifascismo, la tensione politica si concretizza in una prima aggressione. Lo racconta Fabio Rampelli, vicepresidente di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. "Un gruppo di ragazzi di estrema sinistra ha oggi aggredito giovani militanti di Gioventù nazionale nelle adiacenze della storica sede centrale di via Sommacampagna. In un crescendo di tensione artificialmente creata dalla sinistra cui abbiamo assistito in questi giorni sono stati provocatoriamente imbrattati i muri intorno alla sede con scritte ingiuriose e minacce. Mentre i ragazzi di Gioventù nazionale ripulivano i muri dalle scritte hanno subito un'aggressione da parte di cinquanta attivisti dei Collettivi e sono poi ricorsi alle cure mediche". "Sono giorni - continua Rampelli - che questi teppisti arrivano armati di bastoni e caschi. Questo clima deve cessare immediatamente, chiederemo al ministro dell'Interno Piantedosi di fare un'attenta azione preventiva per evitare che si inneschi una spirale di violenza contro i nostri ragazzi e al Pd di dimostrare senso di responsabilità prendendo ufficialmente le distanze dai movimenti che fanno dell'odio e dell'intolleranza una ragione di vita".

Meloni: "Rivendico la norma contro i rave party abusivi. Ne vado fiera"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.