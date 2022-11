A Tagadà la furia di Bassetti: "I medici no vax non possono esercitare la professione. Devono tornare a studiare"

02 novembre 2022 a

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, si scaglia contro i medici no vax. A suo avviso i sanitari dovrebbero vaccinarsi tutti e chi non lo fa dovrebbe tornare a studiare. Bassetti è stato durissimo durante la puntata di Tagadà di oggi, mercoledì 2 novembre. "Posso pensare che sia giusto togliere l'obbligo vaccinale, visto che la situazione odierna è molto diversa. Ma non va bene il modo in cui la questione è stata posta. Il problema non è reintegrare i medici che non si sono vaccinati, ma spiegare che era sbagliato tenerli fuori dal sistema". In pratica dovevano essere già vaccinati: "Un medico che non si vaccina è un ossimoro. E' come dire che l'acqua è asciutta, che il bianco è nero. Un medico che non si vaccina non può fare il medico. E' innanzitutto un problema deontologico, non è un problema legato al Covid. Un medico che non vuole vaccinare se stesso è un medico che non raccomanderà a un paziente di vaccinarsi".

Bassetti ha affondato il colpo spiegando che "non credere oggi nei benefici che i vaccini hanno portato alla medicina moderna vuol dire essere contro la medicina. E quindi è giusto che un medico che è contro i vaccini non eserciti la propria professione. Questo è un argomento di cui si dovrà occupare deontologicamente la federazione degli ordini dei medici perché è un problema che va ben oltre il Covid". E ancora: "Sono d'accordo che oggi gli infermieri nei reparti meno a rischio possono essere impiegati. Ma è evidente che nei pronto soccorso, nelle rianimazioni, nei reparti di malattie infettive è sempre meglio avere un operatore sanitario vaccinato perché è più protetto anche lui contro le forme più impegnative della malattia. Tra chi non si è vaccinato, il 47% dei medici ha più di 68 anni e, al contrario, avrebbe fatto molto bene a vaccinarsi perché a 68 anni le complicanze del Covid possono essere importanti".

Il direttore della clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova ha spiegato che "nella realtà dove lavoro ci sono circa 200 infermieri che sono stati fermati e che ora possono essere reintegrati. Ma dobbiamo distinguere tra infermieri e medici perché hanno due ruoli diversi. Il medico è quello che dovrebbe studiare e prescrivere i vaccini. Un medico che non raccomanda i vaccini deve tornare a studiare. Dovrebbe frequentare un corso di immunologia perché non ha capito il beneficio della vaccinazione. Sentire che c'è qualcuno che non si vuole vaccinare vuol dire non aver capito cos'è stato il Covid. Questo messaggio rischia di rallentare l'intera campagna di richiamo e ha dato molto vigore ai no vax. E' uno schiaffo in faccia a chi finora ha seguito le regole. In Italia si vive di condoni. Il 99% dei medici si è vaccinato. Che senso ha premiare il restante 0,7%?".

