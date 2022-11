Controlli a tappeto nelle aziende che producono alimenti. Irregolarità in 335 strutture

Christian Campigli 02 novembre 2022 a

Qualità del cibo e salute sono due concetti che vanno di pari passo. La freschezza e la corretta conservazione di carne e pesce possono incidere, non solo sulla qualità di un piatto cucinato nella propria abitazione, ma anche sul benessere di fegato, reni e stomaco dei commensali. Per questi i controlli portati avanti in questo settore dalle forze dell'ordine non possono che essere considerati doverosi. Sequestrate quattordici tonnellate di cibi e chiuse ventitré aziende. Il comando carabinieri per la tutela della salute, di concerto con il Ministero della Salute, ha realizzato una campagna di controlli su tutto il territorio nazionale, finalizzato a verificare la corretta gestione in materia di sicurezza e igiene delle imprese produttive di alimenti di origine animale.

Come riportato dall'Agenzia di stampa AdnKronos, sono state ispezionate 1.095 aziende di lavorazione e trasformazione di alimenti maggiormente esposti alla contaminazione da Listeria (würstel, insaccati con stagionatura breve e prodotti similari), di prodotti caseari a limitata maturazione, nonché di gastronomia con farcitura fresca (tramezzini e panini), confezionati in atmosfera controllata per la fornitura alla grande distribuzione organizzata e alle ditte di gestione dei distributori automatici. Gli uomini in divisa hanno accertato irregolarità in 335 strutture e hanno contestato 541 violazioni penali e amministrative, per un valore di oltre 365 mila euro.

È stato rilevato l’uso di materie prime scadute di validità e in cattivo stato di conservazione e, con particolare frequenza, la mancata applicazione delle procedure preventive di autocontrollo e tracciabilità degli alimenti, elementi essenziali per individuare e contenere possibili casi di intossicazione causati dal consumo di alimenti nocivi o pericolosi. Gli interventi hanno consentito di rinvenire e sequestrare quattordici tonnellate di alimenti irregolari, per un valore commerciale di circa 327 mila euro, nonché eseguire provvedimenti di chiusura e sospensione nei confronti di ventitré imprese produttive e commerciali, il cui valore economico ammonta ad oltre sette milioni di euro.

