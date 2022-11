Covid, possibile cancellazione delle multe ai no vax. Gemmato: "Stiamo valutando. Ci sono solo in Grecia e forse Spagna"

02 novembre 2022 a

Le multe no vax potrebbero essere cancellate. E' quanto si evince dalle dichiarazioni di Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute del governo Meloni. "Per ora sulle multe ai no vax stiamo facendo una ricognizione internazionale e mi sembra ci siano solo in Grecia e forse in Spagna oltre all'Italia", ha detto a Sky Tg24. A suo parere in questo momento di crisi anche cento euro "possono essere un peso". E ancora: "Abbiamo semplicemente anticipato il termine di sospensione per i sanitari non vaccinati, rispondiamo all'esigenza di un maggior numero di medici a disposizione in un momento storico in cui le occupazioni delle intensive sono al 2%". Ma la polemica sulle misure stabilite sul Covid dall'esecutivo non si fermano. Prende posizione anche Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe che sui social scrive che "l'aggiornamento dei dati deve tornare quotidiano, poi il bollettino può essere anche mensile #DatiBeneComune". Il riferimento è alla decisione di rendere settimanale e non quotidiano il bollettino relativo alla pandemia.

