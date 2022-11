Guerra, l'ambasciatore russo: "Cannoni italiani in Ucraina, ma non uomini". Medvedev: "Pronti a usare il nucleare"

01 novembre 2022 a

Cannoni italiani in Ucraina, non uomini. L'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, precisa le sue dichiarazioni rilasciate in occasione di una intervista all'emittente Oval media. Inizialmente sembrava che l'ambasciatore avesse parlato della possibile presenza di uomini italiani nel teatro di guerra, invece poi l'ambasciata ha precisato con una nota. "Non si tratta di persone, ma di cannoni usati per bombardare Donetsk, che potrebbero essere anche di produzione italiana, ma la parte russa non ne ha certezza", sostiene l'ambasciata. Italia a parte la Russia è pronta "a usare il nucleare per le regioni annesse. L'Occidente spinge il mondo verso una guerra globale, solo la vittoria russa è una garanzia contro la guerra mondiale". Lo scrive Dmitri Medvedev su Telegram, aggiungendo: l'Occidente continua a ripetere che "non si può permettere alla Russia di vincere. Che significa? Se non vince la Russia, deve vincere l'Ucraina. E l'obiettivo di Kiev è il ritorno di tutti i territori che in precedenza le appartenevano. Questa è una minaccia all'esistenza stessa del nostro Stato. E rappresenta una ragione diretta per l'applicazione della clausola 19 dei Fondamenti della politica della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare".

Ucraina, Mattarella “Pace va pazientemente costruita e garantita”

