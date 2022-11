TikTok, problemi per diversi utenti. Nel Regno Unito in tilt

01 novembre 2022 a

Non solo Instagram. Anche TikTok nelle ultime ore ha dato problemi a migliaia di utenti, in particolare nel Regno Unito. Secondo DownDetector, il mal funzionamento in Gran Bretagna è iniziato intorno alle 15.20 locali di oggi, martedì 1 novembre, e ha colpito utenti di tutto il Paese. Problemi segnalati anche da diverse città italiane. Non è ancora chiara la causa. L'interruzione arriva dopo quella che per oltre due ore (in alcuni casi anche quattro) nei giorni scorsi ha colpito Instagram, causando il blocco di una parte dei profili e la perdita di follower. Come sempre accade in questi casi, le segnalazioni sono avvenute anche negli altri social. Il down è stato evidenziato da diverse testate, in particolare inglesi.

