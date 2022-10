Rave party, caso chiuso: area sgomberata, identificate 1.383 persone

31 ottobre 2022 a

Rave party finito. Sgomberata l'area di Modena che era stata occupata e che ora è sotto sequestro. Terminato il deflusso dei giovani che erano nella zona. E' la Questura a spiegare che il caso è definitivamente chiuso, almeno dal punto di vista della forza pubblica. Sono state completate le operazioni di prima messa in sicurezza del capannone con la saldatura degli accessi, i transennamenti e le bandellature. La Digos ha provveduto a posizionare i sigilli. La zona resta presidiata dalle forze di polizia. Complessivamente sono state identificate 1.383 persone e controllati 337 veicoli. Effettuati anche diversi test dell'alcol su chi era al volante. Alcuni dei partecipati hanno spiegato che "siamo venuti qui solo per fare una festa, ma non diamo fastidio a nessuno e non cerchiamo certo scontri. Il problema non è l'occupazione di un immobile in disuso, ma il fatto che sia in disuso e inutilizzato, come succede anche per tanti appartamenti sfitti".

Stretta del governo sui rave party: fino a sei anni di carcere e pesanti sanzioni economiche

