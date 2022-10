Instagram in tilt: molti utenti non riescono ad accedere al social

31 ottobre 2022 a

a

a

Anche Instagram va in tilt. Almeno per una parte degli utenti. E' accaduto oggi, lunedì 31 ottobre. In molti hanno segnalato la sospensione dei propri account e la perdita di follower. I problemi sono iniziati intorno alle 14 e stanno interessando tutta la piattaforma a livello globale. Non è chiaro il motivo che abbia provocato le interruzioni. "Sappiamo che alcuni di voi stanno riscontrando problemi nell'accesso al proprio account Instagram. Stiamo lavorando al problema, ci scusiamo per l'inconveniente", è la posizione ufficiale della società attraverso un suo portavoce. A una parte degli utenti che tentano di accedere al social, compare una schermata che avvisa che l'account è stato sospeso. Non vengono date motivazioni. Altri utenti, invece, registrano problemi nella pubblicazione di contenuti e nello scorrere foto e video di persone che seguono. Ovviamente la protesta ha invaso Twitter, facendo schizzare l'hashtag #Instagramdown. Pochi giorni fa, il 25 ottobre, si era bloccato per due ore WhatsApp, altra piattaforma del gruppo Meta.

WhatsApp non funziona per quasi due ore, poi il sistema riparte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.