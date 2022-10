Covid, la Fondazione Gimbe boccia le sanatorie no-vax: "Amnistia antiscientifica e diseducativa"

Christian Campigli 31 ottobre 2022 a

a

a

Un percorso ben avviato, ma non ancora giunto al capolinea. Una malattia insidiosa, che potrebbe riempire, ancora oggi, le terapie intensive. E provocare centinaia di morti. È un monito chiaro, ma impietoso, quello diffuso da Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, e reso noto dall'Agenzia di stampa AdnKronos. “Indubbiamente, con l'evoluzione delle varianti e la protezione conferita dalla vaccinazione sulle forme gravi, il Covid oggi non è più quello del 2020-2021. Tuttavia la pandemia è ancora in corso e sia l'Oms sia l'Ecdc invitano tutti i Paesi a essere preparati e pronti, visto l'imminente arrivo della variante Cerberus e l'imprevedibilità degli scenari a medio-lungo termine”. Una presa di posizione che giunge proprio nel giorno il Consiglio dei ministri cancella l'obbligo del vaccino per medici e sanitari.

Stop all'obbligo del vaccino per medici e sanitari. Restano le mascherine negli ospedali e nelle Rsa. I no vax reintegrati al lavoro

Secondo Cartabellotta l'obbligatorietà delle mascherine negli ambienti sanitari non andrebbe abolito, bensì, “al contrario, dovrebbe essere reso permanente, indipendentemente dalla pandemia in corso, al fine di proteggere al meglio le persone più vulnerabili da infezioni respiratorie di qualsiasi natura. L'uso della mascherina, come indicato dalle autorità internazionali di sanità pubblica è raccomandato in tutti gli ambienti al chiuso affollati e/o poco aerati”. Peraltro, osserva la fondazione, “l'idea di abolire l'obbligo nazionale per poi reintrodurlo legittimamente a livello regionale o dei singoli ospedali e Rsa genererebbe disorientamento dei cittadini, contestazioni rispetto alle disposizioni adottate nelle singole strutture sanitarie e aumento delle tensioni con il personale sanitario”.

Video su questo argomento Ligabue ha il Covid, rinviati i concerti di Parigi e Londra

Gimbe boccia senza mezzi termini anche le cosiddette sanatorie no-vax che rappresentano “un'amnistia antiscientifica e diseducativa. La parola d'ordine discontinuità è assolutamente legittima in una repubblica democratica, ma deve essere utilizzata anche per migliorare tutto quello che il governo precedente non è riuscito a fare: dalla raccolta più analitica dei dati sui pazienti ricoverati agli investimenti sugli impianti di aerazione e ventilazione dei locali chiusi; dall'accelerazione della copertura con i richiami vaccinali all'implementazione di rigorosi protocolli terapeutici per le persone al rischio”.

Video su questo argomento Commissione sul Covid, Bignami (FdI): "Ogni promessa e debito, italiani hanno diritto di sapere"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.