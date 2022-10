Rave party, la stretta del governo: fino a sei anni di carcere e pesanti sanzioni economiche

31 ottobre 2022 a

Non le nuove misure sul Covid nel decreto del governo. Durante il primo effettivo Consiglio dei ministri dell'esecutivo Meloni. Stretta anche sui rave party, probabilmente sollecitata da quanto è accaduto negli ultimi giorni a Modena. Secondo quanto filtra, vengono introdotte reclusione da tre a sei anni e multe da mille a diecimila euro, procedendo di ufficio, se al raduno non autorizzato partecipano 50 (o 30, ancora non è chiaro) persone e dall'evento "possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica". In caso di condanna "il giudice ordina la confisca degli eventuali strumenti musicali o di diffusione di suoni o immagini necessari per lo svolgimento dell’intrattenimento nonché di impalcature necessarie per la realizzazione di palchi ove collocare i medesimi strumenti”. Il Consiglio dei ministri ha inoltre deciso di far slittare al 30 dicembre l'entrata in vigore del decreto legislativo che attua la riforma Cartabia del processo penale. Il differimento dell’entrata in vigore della riforma penale, viene spiegato nella relazione illustrativa, arriva “con una misura da adottarsi in via d’urgenza, considerata l’imminente entrata in vigore delle sue disposizioni (1 novembre 2022)”. “L’intervento – viene spiegato – si giustifica per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull’organizzazione degli uffici”. “Il differimento – si legge ancora – consentirà, inoltre, una analisi delle nuove disposizioni normative, agevolando l’individuazione di prassi applicative uniformi e utili a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma. In ogni caso, il rinvio dell’entrata in vigore è contenuto entro la data del 30 dicembre 2022, in quanto si tratta di un lasso di tempo certamente sufficiente ai fini indicati e che permette di mantenere gli impegni assunti in relazione al Pnrr”.

