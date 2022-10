Circondata l'area del rave party di Modena. Identificati 600 giovani. Iniziato lo sgombero

31 ottobre 2022 a

Le forze dell'ordine hanno circondato l'area di Modena Nord dove da sabato si sta svolgendo un rave party. Sul posto sono arrivati giovani da diverse regioni italiane, ma anche dall'estero. Secondo l'Agenzia Ansa, dalla Questura di Modena, si apprende che sta avvenendo il sequestro preventivo dell'immobile in via di urgenza per motivi di sicurezza strutturale dello stato dei luoghi, dichiarati dal proprietario della struttura e certificati in ultimo da sopraluogo tecnico. E' il primo passo verso lo sgombero dell'area. Sono già 600 le persone identificate per il rave party. Sul posto oltre alla forza pubblica, gli enti del soccorso sanitario e tecnico.

Rave party, trattative tra forze dell'ordine e organizzatori

