Rave party, trattative tra forze dell'ordine e organizzatori

31 ottobre 2022 a

a

a

Sono in corso le trattative tra le forze dell'ordine e gli organizzatori per liberare il capannone dove da sabato sera è in corso un rave party di Halloween, alla periferia di Modena. Le forze dell'ordine - polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, guardia di finanza - presidiano l'intera zona. E' stato convocato in Prefettura il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per analizzare le misure da assumere rispetto al rave. Il raduno iniziato nel weekend sarebbe dovuto andare avanti con qualche migliaio di partecipanti fino all'1 novembre. Nella giornata di ieri, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, aveva annunciato che già nella giornata di oggi sarebbero state presentate nel Cdm misure volte a evitare che in futuro possano ripertersi situazioni simili di rave party.

Da tutta Europa per il rave party, linea dura di Piantedosi: sgombero immediato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.