Meteo, arriva l'autunno: pioggia, neve e freddo

Arrivano le piogge e con esse una riduzione della temperatura e le prime precipitazioni nevose. Lo sostengono gli esperti de ilmeteo.it nelle previsioni della prossima settimana. Un ciclone è pronto a riportare il maltempo su buona parte del Paese. "E' già da alcuni giorni - si legge nel seguitissimo portale dedicato al tempo - che la nostra attenzione si concentra su quanto potrà accadere nei giorni subito dopo il lungo ponte di Halloween e di Ognissanti. Il caldo anticiclone africano che ormai da parecchi giorni avvolge tutto il nostro Paese, darà infatti i primi segnali di cedimento martedì 1 novembre quando masse d'aria più fresca e instabili di origine nord atlantica porteranno un primo seppur modesto peggioramento al Nord specialmente sulle regioni di Nordovest e sull'arco alpino".

Si tratta del primo attacco all'alta pressione, preludio di un secondo più incisivo che arriverà nelle giornate tra giovedì 3 e venerdì 4 novembre: "In questo frangente - spiega ilmeteo.it - ecco che una circolazione ciclonica investirà in forma più diretta il nostro Paese da Nord a Sud. Nubi, piogge e venti freschi colpiranno dapprima il Nord per poi spostarsi molto rapidamente entro venerdì sera sulle regioni del Sud, decretando così la fine di questo lungo ed eccezionale periodo contrassegnato dal bel tempo e soprattutto da temperature eccezionalmente sopra la media climatologica del periodo. Da segnalare inoltre anche l'arrivo delle prime serie nevicate attese sia sull'arco alpino, ma anche su cime più alte dell'Appennino centro-settentrionale".

Secondo le previsioni sarà un passaggio molto rapido, che porterà da un clima "di fine estate a scenari di stampo tipicamente autunnali e non solo per effetto delle piogge, ma anche sul fronte climatico in quanto è ovviamente atteso un brusco calo delle temperature da Nord a Sud". Ma su questo aspetto è ancora presto fare previsioni, occorrono ancora alcuni giorni per comprendere se entreremo nell'autunno oppure direttamente nell'inverno come purtroppo è già accaduto in passato.

