Abbiategrasso, due paracadutisti si schiantano durante cerimonia per El Alamein: sono gravi

Grave incidente ad Abbiategrasso, durante la cerimonia rievocativa della battaglia di El Alamein (ottantesimo anniversario): nel lancio di dieci paracadutisti due hanno sbagliato manovra schiantandosi uno nel cortile di un palazzo privato e l'altro nei giardini delle case popolari dopo aver abbattuto un palo della luce. Entrambi sono in ospedale in codice rosso: uno al San Carlo trasportato in elisoccorso, l'altro in ambulanza al Niguarda.

Entrambi fuori traiettoria, avrebbero dovuto atterrare all'interno del campo sportivo, hanno dovuto deviare sui giardini vicini senza però riuscire a completare correttamente la manovra di emergenza. I due, feriti gravemente, hanno 51 e 45 anni.

