Rave party a Modena, linea dura di Piantedosi: sgombero immediato

Provengono anche dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania e dall’Austria, oltre che da diverse regioni italiane del nord, i partecipanti al rave illegale di Halloween chiamato Witchtek organizzato in un capannone in disuso in provincia di Modena. I partecipanti sono circa tremila in totale e le forze dell’ordine hanno già le targhe di centinaia di veicoli. Per organizzare i servizi di sgombero è stato convocato un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Modena.

Rave party con migliaia di persone da tutta Europa sta paralizzando l'autostrada. Il ministro Piantedosi ordina lo sgombero

La situazione viene tenuta sotto controllo da polizia e carabinieri e, per motivi di sicurezza, sono state chiuse le uscite autostradali sull’A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia Lamberto Giannini di adottare, raccordandosi con l’Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l’evento in corso. Inoltre, sembra che il ministro porterà domani in Consiglio dei ministri una serie di misure normative per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere.

