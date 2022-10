Modena, rave party con migliaia di persone da tutta Europa: chiuse tante uscite autostradali

30 ottobre 2022 a

a

a

Rave party in corso nel Modenese, poco distante dall’uscita Modena Nord dell’A1. Migliaia di persone si sono radunate nei pressi di un capannone abbandonato, nei pressi della fiera. L'evento, un party di Halloween, è denominato Witchtek ed è stato segnalato ieri. Nella notte conseguente chiusura delle uscite autostradali interessate, sull’A1 e sull’A22 Carpi, per motivi di ordine pubblico, come richiesto da chi coordina i controlli. Oggi, domenica 30 ottobre, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dato mandato al Prefetto di Modena e al capo della polizia di adottare ogni iniziativa per interrompere l'evento in corso e liberare l'area al più presto.

Cantieri e tamponamento a catena: raccordo autostradale bloccato per oltre due ore

Per motivi di sicurezza sono state chiuse anche uscite autostradali Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1. Musica e balli sono andati avanti tutta la notte, le persone sono arrivate con camper e auto e l’intenzione è quella di rimanere fino a martedi. Non sono mancati momenti di tensione nella notte - riferisce il quotidiano cittadino La Gazzetta di Modena - con lancio di qualche petardo e razzo.Pattuglie delle forze dell’ordine vigileranno sull’area del rave in programma anche nei prossimi giorni.

Le previsioni del weekend e del ponte fino a Ognissanti: con l'anticiclone di Halloween ancora sole e caldo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.