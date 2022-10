Assago, chi è il killer Andrea Tombolini: "Ho visto tutte quelle persone felici e ho provato invidia"

28 ottobre 2022 a

Un morto e quattro feriti senza un perché. Si delinea sempre più come un dramma della follia l'aggressione di ieri al Centro Commerciale Milanofiori di Assago, alle porte di Milano. Andrea Tombolini, 46 anni, il responsabile degli accoltellamenti, da tempo soffriva di problemi psichici, già ricoverato in psichiatria per una forte depressione, solo qualche giorno fa era arrivato al pronto soccorso per essersi colpito violentemente da solo al volto e alla testa. Le indagini intanto proseguono e si cerca di capire cosa possa aver innescato questa violenza improvvisa costata la vita a un dipendente Carrefour, Luis Fernando Ruggieri, 47enne di origine boliviana. Tombolini dovrà rispondere ora di omicidio e tentato omicidio.

Killer fermato da ex calciatore. Carrefour ritira i coltelli dagli scaffali in tutta Italia

"Pensavo di star male, di essere ammalato. Ho visto tutte quelle persone felici, che stavano bene, e ho provato invidia" è quanto ha detto in sintesi Andrea Tombolini al pm di Milano Paolo Storari che lo ha arrestato, con le accuse di omicidio e tentato omicidio plurimo, per aver accoltellato le persone tra gli scaffali del supermercato Carrefour in un centro commerciale di Assago, nel Milanese. Lo riporta il sito di Repubblica. Tombolini al centro commerciale era arrivato in bicicletta. Nato a Milano, incensurato, viveva con il padre, la madre e la sorella. Disoccupato, gli investigatori lo descrivono come una persona sola.

Folle raid al centro commerciale: un morto e 4 feriti. Il killer ricoverato in psichiatria

Sarebbe poi stata la Procura di Milano a suggerire a Carrefour di ritirare dagli scaffali di tutti i suoi supermercati italiani i coltelli in vendita. Un invito, secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari milanesi, per il timore di eventuali episodi di emulazione dopo quanto accaduto ieri sera nel punto vendita della catena della grande distribuzione ad Assago, nel Milanese.

