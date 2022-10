Aggressione di Assago, killer fermato da ex calciatore. Carrefour ritira i coltelli dagli scaffali in tutta Italia

28 ottobre 2022 a

"Non risultava essere formalmente un malato psichiatrico" il killer che ieri ha accoltellato sei persone, tra cui il calciatore spagnolo, Pablo Marì, e causato un morto, un 47enne boliviano, all’interno dell’ipermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago, nel Milanese. Lo riferisce oggi all’Italpress, Domenico Rana, capitano del nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano. Lo scorso 18 ottobre, si apprende, il 46enne omicida, era stato ricoverato "in ospedale per essersi autoinferto ferite al volto e al cranio colpendosi con dei pugni". Atti "autolesionistici, emersi anche ieri notte nel corso dell’interrogatorio avvenuto nel Comando" di via della Moscova a Milano, alla presenza del Pubblico ministero della Procura di Milano, Paolo Storari. "L’uomo da poco aveva manifestato disturbi psichici, per cause ancora da chiarire, ed era in cura da un medico, ma non uno psichiatra". Il killer è attualmente piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale lombardo. A bloccare il killer e consegnarlo poi ai carabinieri quando sono sopraggiunti è stato Massimo Tarantino, ex giocatore di Napoli, Inter e Bologna.

Pablo Marì, il calciatore del Monza (in prestito dall'Arsenal), è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo l'aggressione e le ferite alla schiena che hanno interessato anche i muscoli. Ne avrà ancora per 2-3 giorni prima di essere dimesso. Da capire quali saranno invece i tempi di recupero per il difensore spagnolo prima di poter rientrare in campo. Si parla di almeno due mesi di stop.

Nel frattempo Carrefour Italia ha comunicato di aver tolto dagli scaffali tutti i coltelli e gli oggetti taglienti. "Tutti gli oggetti taglienti sono stati rimossi da tutti i punti vendita. A seguito di quanto accaduto nell’Ipermercato Carrefour di Assago, la direzione aziendale ha deciso che oggi il punto vendita resterà chiuso al pubblico, in segno di rispetto per il dipendente Luis Fernando Ruggieri, deceduto a seguito dell’aggressione, per i suoi familiari e per tutti gli altri feriti coinvolti nell’accaduto" ha fatto sapere l'azienda in una nota.

