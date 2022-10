Truffa delle chiavi, ecco come funziona: attenzione ai falsi aiuti

28 ottobre 2022 a

Ora spunta anche la truffa delle chiavi. A spiegarla è Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 sempre molto attento alle segnalazioni, in particolare proprio in tema di truffe. Ma come si consuma l'ultima beffa "in voga" di cui molti italiani sono rimasti vittime? I malviventi fingono di trovare un mazzo di chiavi in terra vicino a una persona che sta per salire in auto e che distraggono con la scusa di chiederle se le appartengono. In quel momento un complice ruba la borsa o altri valori lasciati in auto. Purtroppo sono molte le persone che ci cascano, purtroppo in particolare gli anziani. Non sempre il bottino è di pochi euro perché spesso le persone di una certa età portano con loro cifre importanti in contanti. Striscia ha spiegato bene come si consuma la truffa coinvolgendo alcuni attori, nella speranza di mettere in guardia in particolare proprio gli anziani, sempre più vittime di imbroglioni e malviventi.

