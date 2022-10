Asso, carabiniere spara e uccide il suo comandante e poi si barrica dentro la caserma: arrestato dopo blitz

28 ottobre 2022 a

Notte di negoziazione ad Asso, in provincia di Como dopo che ieri un carabiniere ha sparato contro il suo comandante e poi si è barricato all’interno della caserma. Un team del GIS ha effettuato l’intervento, con un’unità cinofila d’assalto, bloccando e disarmando il brigadiere Milia, il quale, prima di essere avvicinato, alla vista del cane, è riuscito a esplodere un colpo, ferendo in maniera non grave, al ginocchio, un operatore del GIS, subito soccorso dai sanitari già presenti sul posto. Morto il comandante della stazione, il luogotenente Doriano Furceri.

Fuceri, comandante della stazione dei carabinieri di Asso, sposato e con tre figli, è morto dopo che il brigadiere Milia gli ha sparato almeno tre colpi di arma da fuoco. Furceri era in servizio ad Asso dallo scorso mese di febbraio. Era stato trasferito da Bellano, altra riva dello stesso lago di COmo, ma in provincia di Lecco. Tra gli aspetti sui quali fare chiarezza anche l’eventualità che il gesto di Milia sia legato al trasferimento da Bellano. Furceri, in passato, era stato bersaglio di scritte anonime e ingiuriose sui muri di Bellano. Anche la moglie del comandante era stata presa di mira. Tuttora in corso, al riguardo, una inchiesta interna.

Il militare che si è poi barricato all’interno della caserma era stato in convalescenza per diversi mesi, perché affetto da problemi di disagio psicologico ed era rientrato in servizio da alcuni giorni.

