Assago, folle raid al centro commerciale: un morto e 4 feriti. Il killer ricoverato in psichiatria

Tra gli accoltellati anche Pablo Marì, calciatore del Monza

Un uomo boliviano, di 47 anni, dipendente del supermercato Carrefour, la vittima del folle, che ieri, poco dopo le 18.35, nel centro commerciale Milano Fiori di Assago, ha accoltellato 5 persone, tra cui il difensore spagnolo del Monza, in prestito dall’Arsenal, Pablo Marí. L’autore del gesto omicida è un uomo, 46enne italiano, entrato da solo qualche minuto prima nel supermercato, armandosi di un coltello da cucina esposto liberamente in vendita. Qui ha iniziato a colpire, senza alcuna apparente ragione, 2 lavoratori del supermercato e 4 clienti che stavano facendo la spesa.

Il 46enne, in evidente stato confusionale, è stato immediatamente fermato in sicurezza dai Carabinieri. È attualmente piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale lombardo. Da quanto si apprende l’assalitore soffrirebbe di disturbi psichici e pochi giorni fa era stato soccorso in ospedale per essersi autoinferto ferite al volto e al cranio colpendosi con dei pugni.

"È successo qualcosa di sconvolgente, lui mi ha detto di aver avuto 'suerte', perché oggi ha visto morire qualcun altro. È una storia terribile, sono cose che succedono di solito in altri paesi ma in Italia quasi mai". Lo ha detto l’ad del Monza Adriano Galliani all’uscita dall’ospedale in cui è ricoverato il difensore Pablo Mari, una delle persone aggredite al centro commerciale di Assago, alle porte di Milano. "Aveva il bambino nel carrello, la moglie di fianco, e non si è accorto di nulla. Ha sentito come un fortissimo crampo, probabilmente lo ha salvato la sua altezza. È stato colpito alla schiena, poi ha visto questo delinquente accoltellare alla gola una persona" ha aggiunto il dirigente.

