Lucca, esplode una palazzina: due morti, grave una donna incinta

Un’esplosione poco dopo le 18 di ieri ha causato il crollo della dependance di una villetta in via dei Cappuccini, una zona residenziale di Orte. Feriti due coniugi di 85 e 73 anni. I due sono salvi perché al momento del boato si trovavano all’esterno. Tuttavia sono stati investiti dall’onda d’urto prima e dalle macerie della pareti crollate poi. Le loro condizioni sono gravi ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso in codice rosso, mentre la moglie avrebbe riportato la frattura di una tibia, oltre a una serie di ustioni da valutare. A causare l’esplosione potrebbe essere stato un bombolone del gas. I vigili del fuoco hanno infatti trovato due bombole integre ma non escludono, al momento, la presenza di una terza, visto che il riscaldamento dell’abitazione sarebbe assicurato proprio dal gas.

L’esplosione sarebbe avvenuta in cucina. I proprietari, come detto, erano all’esterno, ma nelle immediate vicinanze, per cui sono stati investiti dalle macerie. I vicini, tra cui i figli della coppia che vivono poco distanti, hanno udito l’esplosione e hanno immediatamente dato l’allarme.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo e Civita Castellana, i carabinieri e due mezzi del 118. I pompieri hanno immediatamente individuato i feriti, grazie anche ai loro lamenti. Li hanno raggiunti ed estratti, per poi affidarli alle cure dei sanitari che hanno effettuato sul posto le prime manovre per stabilizzarli, per poi trasferirli al pronto soccorso. La notizia si è sparsa in breve tempo a Orte.

Intorno alle 18,30 in via dei Cappuccini è arrivato anche il sindaco Dino Primieri per portare la solidarietà dell’amministrazione comunale: “Un fatto gravissimo”, ha commentato prima di raggiungere il luogo dell’esplosione.

Le operazioni sono proseguire fino a tarda sera con l’ausilio dei riflettori per mettere in sicurezza l’intera area, a cominciare proprio dalle due bombole ritrovate integre. La villetta, pur se a cadere è stata solo la dependance, è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori verifiche di stabilità. I vigili del fuoco dovranno stabilire, inoltre, le cause che hanno determinato lo scoppio e per questo ci sarà bisogno di tempo.

All’interno dell’abitazione c’era anche una stufa a pellet, tuttavia sin da subito si è escluso che potesse essere la causa dell’esplosione. Al momento, l’unica possibile spiegazione è la presenza di una terza bombola, forse difettosa, scaraventata lontano dall’esplosione.