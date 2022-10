Liliana Segre, minacce di morte sul canale Telegram Sieg Heil

27 ottobre 2022 a

Minacce di morte alla senatrice Liliana Segre nella chat Telegram Sieg Heil. Le indagini della Digos hanno portato a scoprire il canale creato per "diffondere materiale propagandistico antisemita e di matrice nazionalsocialista i cui partecipanti risiedono nel territorio nazionale", di cui avrebbe fatto parte Luigi Antonio Pennelli, 23 anni da compiere, residente nella provincia di Bari, arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura barese. Il giovane, si legge nell'ordinanza che riporta alcuni passaggi più significativi dell'informativa di reato, è stato identificato dall'uso di un display name che, secondo le indagini, sarebbe a lui riconducibile: "si presenta come un giovane di 21 anni e che è solito postare messaggi di incitamento alla causa perorata dal gruppo, anche mediante la condivisione di foto e video, in uno dei quali verrebbero rivolte anche minacce di morte alla senatrice Liliana Segre".

