"Pronto a morire per la razza bianca". Arrestato italiano, apparteneva ai suprematisti di The base

27 ottobre 2022 a

a

a

In provincia di Bari, la Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, un giovane pugliese, accusato dei reati di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. "L'indagato - secondo quanto emerso dalle indagini - agendo in Italia come lone wolf, era pronto a morire "a difesa della razza bianca", presentandosi come "unico referente del movimento sul territorio nazionale tanto da indurre gli aspiranti adepti a contattarlo come tale". L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, sulla base dei risultati dell' attività investigativa avviata nel 2021 dalla Digos della questura di Bari e dal Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo della Direzione centrale della Polizia di prevenzione (Ucigos), nell'ambito del monitoraggio di ambienti virtuali suprematisti e di estrema destra, collegati al canale Sieg Heil, utilizzato dal giovane per promuovere contenuti antisemiti, misogini e di matrice neonazista fino a dichiararsi pronto al sacrificio estremo e a compiere imprecisate azioni violente.

Al Zawahiri, ucciso il leader di Al-Qaeda: era la mente degli attacchi dell'11 settembre alle Torri Gemelle

"L'indagine ha permesso di interrompere l'azione criminale del giovane suprematista radicalizzatosi attraverso il web, entrato in contatto con il leader dell'organizzazione terroristica che, considerandolo parte del disegno terroristico collettivo, lo ha indottrinato per diffondere valori, schemi ed obiettivi del sodalizio anche in Italia ed affinché lo stesso proseguisse nell'attività di proselitismo sul territorio nazionale", va avanti la questura. Nel corso dell'inchiesta sono stati acquisiti riscontri grazie anche attraverso l'analisi investigativa della documentazione informatica sequestrata nel corso di una precedente perquisizione svolta presso l'abitazione dell'indagato, resa particolarmente complessa dalle contromisure adottate dal giovane per garantire la "sicurezza" delle proprie comunicazioni.

Video su questo argomento Attentato alla Sinagoga nel 1982, l'emozionante cerimonia a Roma TMNews

Il giovane sarebbe un appartenente dell'organizzazione suprematista Usa The Base. "Intercettazioni ambientali l'analisi telematica dei device sequestrati nel corso di perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione dell'indagato, hanno consentito di documentare l'appartenenza del ragazzo all'organizzazione terroristica suprematista statunitense The Base", spiega la questura. "L'analisi dei supporti informatici ha evidenziato, inoltre, riferimenti alla volontà di procurarsi armi, nonché la capacità di costruire ghost gun da realizzare in prospettiva attraverso l'acquisto di una stampante 3D", prosegue. Stando a quanto accertato, "il giovane aveva costruito la propria identità informatica come'Comandante della Base, primo caso in Italia e diffondeva il materiale propagandistico del gruppo rimodulandolo e traducendolo in lingua italiana e aveva creato un'entità composta da 3-4 membri secondo i dettami del sodalizio organizzandone l'attività sul web e proponendosi in prima persona per l'esecuzione di azioni violente", spiega ancora la questura di Bari.

Video su questo argomento A Pesaro murales ecologico contro intolleranza e discriminazione TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.