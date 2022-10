Ardea, trans trovata morta in un hotel: arrestato un uomo accusato di omicidio

Christian Campigli 26 ottobre 2022 a

Sesso, soldi e sangue. Tre elementi cardine, tutti presenti in una storia di cronaca nera che, con le dovute cautele, pare volgere alla sua conclusione. Un trentacinquenne italiano è stato arrestato per la morte di una transessuale di origine argentine, il cui corpo è stato ritrovato il 5 ottobre scorso in una camera d'albergo di Ardea, località Marina Tor San Lorenzo a Roma.

Secondo le informazioni raccolte dall'agenzia di stampa AdnKronos, i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati e della compagnia di Anzio hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha disposto l’arresto dell'uomo gravemente indiziato dell’omicidio di Alejandro Daniel Cabral per motivi ancora da chiarire. Una storia che destò parecchio scalpore nella comunità. Particolarmente complicata si è rivelata l'attività d'indagine sulla vittima a causa della totale assenza di legami stabili con altre persone del territorio.

Nonostante ciò, nel giro di venti giorni, i militari del nucleo investigativo di Frascati e della compagnia di Anzio, diretti dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno ricostruito le ultime ore di vita della vittima, che era solita trascorrere in quella zona la maggior parte del suo tempo dove tra l’altro si prostituiva. In particolare, ci si è concentrati sui suoi ultimi contatti telefonici e sulle persone che l’hanno incontrata poche ore prima del tragico epilogo. L'inchiesta degli uomini in divisa ha consentito di raccogliere gravi elementi di colpevolezza a carico del trentacinquenne, che è stato arrestato e condotto nel carcere di Velletri.

