WhatsApp, ecco dove non funziona. Coinvolte le principali città italiane

25 ottobre 2022 a

a

a

Cosa è accaduto al sistema WhatsApp in tilt per diverso tempo nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre? Al momento difficile dirlo, anche perché non ci sono state comunicazioni da parte dell'azienda proprietaria, Meta. I problemi erano iniziati già nella serata di lunedì 24 ottobre, quando il servizio aveva evidenziato i primi down. Intorno alle 9 di oggi, poi, il sistema è andato completamente in tilt. Le segnalazioni su Downdetector, portale che raccoglie gli avvisi sul malfunzionamento di app e siti in Italia, si sono improvvisamente moltiplicate, arrivando dalle principali città italiane: Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Bari e Perugia. Nessun problema, invece, per le altre applicazioni di proprietà di Meta, come Instagram e Facebook.

WhatsApp non funziona, sistema in tilt in gran parte d'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.