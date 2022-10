WhatsApp non funziona per quasi due ore, poi il sistema riparte

25 ottobre 2022 a

WhatsApp non funziona. Stamattina, martedì 25 ottobre, il servizio di messaggistica istantanea è andato in down in gran parte d'Italia intorno alle 9. Su Downdetector le segnalazioni si sono moltiplicate nella prima mattina, con diversi utenti che si sono scambiati messaggi e informazioni. Il servizio è stato completamente offrine per quasi due ore. Impossibile inviare e ricevere messaggi così come configurare la versione browser. WhatsApp ha ripreso a funzionare poco prima delle 11.

Ecco dove non funziona WhatsApp. Coinvolte le principali città italiane

