Terremoto, venti scosse di bassa magnitudo nel territorio della provincia di Firenze

Terremoto, la terra torna a tremare. Come riporta l'Agenzia LaPresse, La sala di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che questa mattina, martedì 25 ottobre, tra le ore 5 e le ore 6, la rete di monitoraggio dell'Ingv ha registrato una serie di scosse - 20 per la precisione - di bassa magnitudo, al di sotto del limite della percettibilità, tutte localizzate all'interno del territorio comunale di Firenzuola (Firenze). Fenomeni del genere, viene spiegato in una nota, possono definirsi "normali" in un'area che presenta diverse faglie attive come quello del Mugello e dell'Alto Mugello. Firenzuola si trova nel versante adriatico dell'Appennino tosco-romagnolo.

