Gas sospeso in condominio con 40 famiglie che ora rischiano di passare l'inverno al freddo. De Poli: "Il governo si muova"

24 ottobre 2022 a

a

a

Prime conseguenze del caro energia. Ad Ancona "un condominio con 40 famiglie rischia di passare l'inverno al freddo. Siamo preoccupati per le giovani coppie con bambini piccoli e per gli anziani in condizioni di debolezza e fragilità. Al Governo chiediamo che si valuti la possibilità di intervenire, in uno dei primi provvedimenti, con una moratoria dei pagamenti per le famiglie morose che non riescono a pagare le bollette di luce e gas". Lo sostiene il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d'Italia-Noi Moderati in Senato, commentando le notizie pubblicate dalla stampa marchigiana. "I condomini hanno denunciato il blocco delle utenze. Fra le famiglie che abitano in quel palazzo ci sono anche nuclei con difficoltà economiche. Sono primi episodi che si stanno, peraltro, verificando anche in altre aree del Paese. Non possiamo permetterci tutto questo: le istituzioni hanno il dovere di farsi scudo nei confronti delle fasce sociali più deboli e più vulnerabili delle nostre comunità. Penso ad anziani, persone con disabilità, famiglie numerose ma non solo. Credo che, in attesa delle decisioni in sede europea (acquisti e stoccaggi comuni, oltre a porre un limitazioni alle oscillazioni dei prezzi), è urgente che il Governo nazionale intervenga con le misure necessarie a tutelare, da un lato, le famiglie, e dall'altro lato anche le imprese. Se chiudono le aziende, infatti, rischiamo una debacle in termini di perdita di posti di lavoro".

"Vi insegno a vivere senza bollette": sold out le lezioni per risparmiare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.