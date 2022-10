Salute, Ursula Von Der Leyen: "Il prossimo mese la nostra strategia globale"

24 ottobre 2022 a

"Tutti nel Grand Challenges si impegnano per l'equità e la salute globale. Siamo sulla strada giusta, ma abbiamo ancora molta strada da fare. Il prossimo mese la Commissione presenterà la Global Health Strategy europea. Per progredire insieme verso il nostro obiettivo globale". Lo ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, intervenuta all'incontro annuale Grand Challenges a Bruxelles. "È la nostra proposta al mondo, su come lavorare meglio in partnership, per avanzare sugli obiettivi comuni sulla salute mondiale, e naturalmente sarà basata sulle lezioni" apprese anche durante il Covid, ha affermato Von Der Leyen nel suo intervento. La strategia globale dell'Ue in materia di salute è stata annunciata lo scorso maggio, in occasione della riunione ministeriale dello sviluppo e della salute del G7, come parte del Global Gateway, il progetto europeo dell'Ue per sviluppare nuove infrastrutture nei paesi in via di sviluppo.

