Covid, la nuova variante Cerberus sarà presto dominante in Italia

Cerberus. La nuova variante Covid che circola in Europa e che appartiene sempre alla famiglia di Omicron, potrebbe diventare dominante nel giro di pochi mesi. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che è intervenuto ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta condotta da Gianluca Fabi ed Emanuela Valente su Radio Cusano Campus. "Sappiamo che evade di più la risposta immunitaria, non sappiamo quasi nulla sulla gravità", ha puntualizzato Cartabellotta. Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie, la famiglia Cerberus, come è stata ribattezzata Bq.1.1, diventerà il ceppo dominante in Europa all'inizio dell'inverno. A segnalare la maggiore circolazione di Bq.1 nell'ultima settimana sono Francia (19% sequenze), Belgio (9%), Irlanda (7%), Paesi bassi (6%) e Italia (5%). Studi preliminari di laboratorio condotti in Asia indicano che Bq.1 ha la capacità di eludere in modo considerevole la risposta del sistema immunitario. Tuttavia, secondo dati attualmente disponibili, anche se limitati, non ci sono prove che Bq.1 sia associata a una maggiore gravità dell'infezione rispetto a Omicron Ba.4/Ba.5.

