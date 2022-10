Femminicidio, donna trovata morta. Caccia al marito

24 ottobre 2022 a

Ancora un femminicidio. Si stanno concentrando sul marito della vittima le indagini degli inquirenti che seguono il caso della donna trovata morta in casa a Bolzano. La vittima si chiamava Alexandra Elena Mocanu, 35 anni romena. Il marito, del quale non si hanno tracce al momento, Avni Mecja, 42 anni albanese. L'uomo potrebbe essere scappato nel suo paese d'origine. I due vivevano in una palazzina al civico 42 di viale Trieste, nel capoluogo altoatesino. Il corpo della donna è stato ritrovato nel pomeriggio, ma l'omicidio potrebbe risalire anche a sabato.

