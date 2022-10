Milano, ucciso a colpi di pistola dopo una lite

24 ottobre 2022 a

a

a

Un uomo è stato trovato in auto ferito da colpi di pistolo. E' stato trasportato in ospedale dove è deceduto. E' accaduto a Cornaredo, in provincia di Milano. I carabinieri hanno trovato l'uomo colpito al petto e all'addome. L'auto è stata rinvenuta nei pressi della rotonda all’intersezione tra via Varese e Via della Repubblica. L'uomo, un cittadino marocchino 45enne, pregiudicato è stato ritrovato privo di conoscenza. Era seduto al lato guida, con in mano un coltello a serramanico. Il 45enne dopo essere stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo, è deceduto poco dopo. Sono in corso le indagini dei Carabinieri. L'omicidio sarebbe scaturito a seguito di un litigio in un bar. L'esplosione dei colpi è stata udita da alcuni residenti che hanno allertato il 112.

Bambino ucciso, le motivazioni della sentenza: "Mirko Tomkow ha premeditato l'omicidio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.