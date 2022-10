Si ribalta barca con 70 migranti. Disperso un neonato

22 ottobre 2022 a

Un barchino con settanta migranti a bordo si è ribaltato nel pomeriggio di oggi, sabato 22 ottobre, a ovest di Lampedusa, vicino all'isola di Lampione. E' successo poco dopo le ore 14, mentre la motovedetta g.128 della guardia di finanza si avvicinava all'imbarcazione per prestare soccorso. Subito sono intervenuti un elicottero e altri soccorritori per recuperare i naufraghi. All'appello mancherebbe un neonato di pochi mesi, le cui ricerche sono tutt'ora in corso.

