Meteo, caldo incredibile ancora per diversi giorni. E' prevista la Novembrata

Caldo, caldo e ancora caldo. Mentre Vladimir Putin spera nell'arrivo del generale Inverno affinché le temperature crollino e si cominci a consumare più gas, il meteo sembra volersi fare beffa del presidente russo e sta regalando all'Italia quella che ormai in tanti definiscono la più lunga estate di sempre. Del resto un ottobre con temperature vicine ai trenta gradi non si era quasi mai visto. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Sono gli esperti di ilmeteo.it a cercare di prevedere il tempo dei prossimi giorni. "Sono sempre più interessanti - si legge nel portale - le previsioni meteo a lungo termine in vista del Ponte di Halloween e Ognissanti (dal 29 ottobre all'1 Novembre). Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano una tendenza straordinaria con un'invadenza dell'anticiclone africano sull'Italia, che potrebbe regalarci giornate tipicamente dal sapore estivo. Saremo di fronte all'arrivo della Terza Ottobrata di questo mese, con l'anticiclone sub-tropicale così duraturo e persistente, una situazione mai vista prima".

"Un trend previsionale - continuano i meteorologi - che viene confermato da tutti i principali modelli meteo, che mostrano un dominio anticiclonico non solo sull'Italia ma anche su gran parte del Mediterraneo centro-occidentale (Francia e Spagna). Una condizione certamente anomala e inconsueta per il periodo, che potrà nuovamente regalarci una fase prettamente estiva, con temperature sopra le medie anche di 6-8 gradi su diverse regioni italiane, e temperature massime che localmente potranno nuovamente avvicinarsi alla soglia dei 28-29 gradi sulle principali città del Centro-Nord Italia".

ilmeteo.it la definisce "una fiammata africana così imponente e duratura che rischia di ripercuotersi addirittura anche nel mese di novembre, con un'incredibile fase climatica dal sapore prettamente estivo (Novembrata). Si tratta ovviamente di una previsione a lungo termine oltre i 7 giorni, dunque ci potranno ancora essere dei relativi cambiamenti da parte dei modelli previsionali. Sarà opportuno attendere ancora qualche giorno per poter avere un quadro più chiaro e attendibile della situazione meteo a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre".

