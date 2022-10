Pescara, cinghiale irrompe dentro asilo: danni e bambini spaventati

21 ottobre 2022 a

a

a

"Ha sfondato una vetrata accanto alla porta d’ingresso e si è ritrovato nell’atrio, dove ha buttato a terra un pannello, ha fatto cadere un armadietto e un vaso. Ha causato danni, insomma". Così il sindaco di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, Salvatore Lagatta, racconta, all’Adnkronos, il blitz di un cinghiale, avvenuto stamattina nell’asilo comunale di via Papa Giovanni XXIII. Erano circa le 10, quando l’ungulato ha fatto irruzione nella materna.

Allarme cinghiali nei centri abitati: scatta la caccia con fucili e prelievi con le gabbie. Uccisi 70 animali

"Alcuni bambini, da lontano l’hanno visto e si sono spaventati. Per fortuna erano tutti in un’altra zona e in aula. Comunque sono andato da loro a rassicurarli, fino a che non sono arrivati i genitori che li hanno portati a casa. Subito ho emesso ordinanza di chiusura del plesso scolastico e da domani cominceranno le riparazioni e i lavori di messa in sicurezza, con delle reti di protezione, che abbiamo già predisposto. È il dramma dei cinghiali che si aggirano in paese, che è tra montagne e zone boscose. La Regione ha predisposto un piano di abbattimento ma qui non è stato ancora messo in atto: ho convocato i cacciatori individuati, che mi dovranno spiegare perché non si sono ancora attivati. Non è che questo risolve il problema, ma da dove si spara questi animali si allontanano" spiega il primo cittadino. E poi sdrammatizza: "Era sicuramente un esemplare femmina perché aveva piccoli al seguito, ma questi non sono entrati. I figli... si sono rifiutati di andare all’asilo".

Apertura caccia al cinghiale, controlli della forestale su 92 doppiette: sette sanzioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.