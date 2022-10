Parcheggia l'auto nella corsia di sorpasso e si addormenta: sfiorata un'altra tragedia

20 ottobre 2022 a

Poteva essere un'altra tragedia della strada. Per fortuna stavolta è andata bene e gli agenti della polizia stradale sono riusciti ad evitare che una follia si trasformasse in un dramma. E' accaduto sulla carreggiata Ovest dell'A24, direzione Roma, nelle vicinanze del casello autostradale di Colledara, in provincia di Teramo. Un giovane ha parcheggiato l'auto, una Fiat Panda, sulla corsia di sorpasso, e si è addormentato.

Dopo la segnalazione di alcuni automobilisti, una volante della polizia stradale dell'Aquila Ovest è intervenuta sul posto. A bordo dell'auto, ferma nella corsia di sorpasso con motore e fari spenti, c'era il ragazzo che dormiva. Sono state subito attivate, in collaborazione con gli ausiliari della viabilità dell'Anas, concessionaria dell'infrastruttura stradale, tutte le procedure di sicurezza.

I poliziotti sono riusciti a far spostare il veicolo in corsia di emergenza con il giovane in condizioni talmente alterate da non consentirgli di proseguire la marcia, hanno spiegato dalla polstrada. Il ragazzo è stato sanzionato per guida sotto influenza alcolica con sequestro del veicolo. L'intervento della pattuglia ha evitato conseguenze ben più gravi per la circolazione veicolare sull'autostrada. (Foto di archivio).

