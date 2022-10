Sofia e Francesco trovati morti nella loro auto in una scarpata. Erano scomparsi da lunedì

20 ottobre 2022 a

Morti a venti anni. Drammatica svolta per la vicenda di Sofia Mancini e Francesco D'Aversa. I due giovani erano scomparsi a Verona lunedì scorso, dopo aver trascorso la serata insieme ed aver accompagnato a casa un amico. Si è immediatamente messa in moto una imponente macchina delle ricerche, ma i due giovani sono stati ritrovati senza vita. L'auto sulla quale viaggiavano è stata rinvenuta completamente distrutta a lato della carreggiata della strada statale 450, in direzione di Affi, finita in fondo ad una scarpata, in mezzo alla vegetazione. All'interno i corpi senza vita di entrambi i ragazzi.

