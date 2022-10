Roma, investito da un'auto. Muore a 18 anni il figlio di due noti giornalisti

20 ottobre 2022 a

E' morto a soli 18 anni travolto da un'auto. E' accaduto a Roma, in via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Giustiniano Imperatore. Un drammatico incidente nella notte tra mercoledì 19 ottobre e giovedì 20. Stando a una prima ricostruzione. la vettura è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale, poi ha investito il ragazzo che era sul marciapiede. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Purtroppo per il 18enne, non c'è stato niente da fare. Alla guida una ragazza di 24 anni. La vittima è Francesco Valdiserri, figlio dei giornalisti Luca Valdiserri e Paola Di Caro.

