Vaccino anti Covid, c'è il via libera per i bambini dai 6 mesi. Ok a Pfizer e Moderna

Lotta al Covid: arriva il via libera da parte di Ema per i vaccini ai bambini a partire dai 6 mesi di vita. Lo ha annunciato la stessa agenzia tramite twitter. Per quanto riguarda il vaccino Pfizer la fascia di età è dai 6 mesi ai 4 anni per Moderna dai 6 mesi ai 5 anni. Nelle ultime settimane i contagi sono notevolmente cresciuti proprio tra i più piccoli che fino ad ora erano stati senza copertura vaccinale.

