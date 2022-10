Parma, perseguitava l'ex compagna: arrestato dopo l'inseguimento

Christian Campigli 19 ottobre 2022 a

a

a

Non accettava la fine di quel rapporto. Convinto che quella donna fosse “cosa sua”. E non un essere umano, dotato di sentimenti e di cervello. Che, semplicemente, aveva deciso di porre fine alla loro storia. È stato arrestato a Parma un uomo, accusato di atti persecutori. Gli agenti della polizia, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in zona San Leonardo e hanno fermato un quarantasettenne italiano. La centrale li aveva avvisati una telefonata, giunta al 113, da parte di una donna, che temeva per la propria incolumità, poiché aveva notato la presenza del suo ex compagno nei pressi della propria abitazione, a bordo di uno scooter.

Stalking contro la dipendente Usl: "Ti faccio fare la doccia con la varechina"

In realtà il malvivente da alcune ore girava per il rione, senza un apparente motivo. La donna ha fatto presente agli uomini in divisa di aver recentemente denunciato il suo ex fidanzato per atti persecutori, perché già in passato era stata vittima di simili episodi. Nella stessa mattinata era infatti andata in questura, per l’attivazione del Codice Rosso per le violenze di genere. I poliziotti intervenuti, raccolte le descrizioni fornite dalla vittima, hanno rapidamente effettuato un controllo nelle zone limitrofe all’abitazione.

Video su questo argomento Stalker arrestato in flagranza ad Asti, con la benzina stava incendiando casa dei genitori dell'ex

In pochi minuti il quarantasettenne è stato intercettato dalla volante, in una via laterale all’abitazione, e dopo un breve inseguimento, è stato fermato. L'uomo, in evidente stato di agitazione, non è riuscito a fornire una spiegazione logica della sua presenza in quella zona. Anche in considerazione del fatto che lo stesso abita fuori Parma. A quel punto, i poliziotti lo hanno accompagnato in questura, per l' identificazione. Tratto in arresto, a seguito della denuncia per il reato di atti persecutori, è stato infine portato al carcere di Parma.

Aggredisce ex convivente, in carcere stalker seriale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.