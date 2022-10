Roma: due incidenti mortali. Un ragazzo e un uomo di 51 anni contro gli alberi

19 ottobre 2022 a

a

a

Ancora un drammatico incidente sulle strade di Roma. Nella serata di martedì 18 ottobre, nella capitale hanno perso la vita due persone in due diversi incidenti stradali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Alle 18.40 in via di Tor Bella Monaca, all’altezza di via Aspertini una vettura con all’interno due persone si è schiantata contro un albero. L’impatto è stato fatale per il passeggero, un ragazzo di 20 anni, deceduto. Ferito, invece, il conducente, trasportato dal personale sanitario all’ospedale in codice rosso. Alle 21.53 invece in via di Vigna Murata 318 ha perso la vita un uomo di 51 anni dopo essersi schiantato, anche lui, contro un albero.

Autocarro incastrato sotto al cavalcavia, tranciato cavo della corrente elettrica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.