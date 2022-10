Cagliari, crolla l'aula magna dell'Università. Non ci sono feriti. Poteva essere una strage

19 ottobre 2022 a

A Cagliari è crollata l'aula magna della Facoltà di Lingue dell'università. Nessuno è rimasto ferito: i vigili del fuoco, con l'aiuto dei cani e dei droni, ma anche con ispezioni sul posto, non hanno trovato tracce che possano far pensare alla presenza di qualcuno rimasto sotto le macerie. L'area è stata messa in sicurezza e ora si cercheranno di comprendere le cause del crollo.

Fino a poco prima del cedimento, la struttura aveva ospitato le lezioni. La palazzina è stata chiusa intorno alle ore 20 di ieri, martedì 18 ottobre, e il crollo si è verificato verso le 21.50 quando è venuto giù l'edificio dietro all'ingresso principale. E' collassato su se stesso e sono rimaste in piedi solo una parte della facciata e le colonne portanti che tenevano la struttura collegata a un'altra costruzione dove è stato realizzato anche l'asilo di Facoltà.

