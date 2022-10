Assisi, ubriaco infastidisce suore nel santuario. Multato dagli agenti

18 ottobre 2022 a

Si era presentato in tarda serata alle porte di un santuario di Assisi e, in evidente stato di ebbrezza, aveva iniziato a infastidire le suore al punto da indurre una di loro a chiamare il numero unico europeo per le emergenze.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, giunti immediatamente sul posto, hanno appreso dalla religiosa che l’uomo – un cittadino straniero, classe 1963 – dopo essersi recato presso l’Istituto, in palese stato di alterazione psicomotoria dovuto proprio all’abuso di alcol, aveva avanzato alcune richieste per aver accesso alla struttura. Al rifiuto delle religiose, il 59enne aveva però alzato il tono della voce spaventando i presenti.

Si era poi allontanato prima dell’arrivo degli agenti. Ma l'episodio aveva creato una certa agitazione all'interno dell'edificio religioso.

Dopo aver tranquillizzato la suora, gli agenti si sono messi alla ricerca dell’uomo che è stato trovato poco lontano dal luogo dei fatti. Dopo aver proceduto alla sua identificazione, gli agenti lo hanno multato per manifesta ubriachezza.

