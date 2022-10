Ostia, sgombero case popolari: tra gli abusivi anche la famiglia Spada

Christian Campigli 18 ottobre 2022 a

a

a

Un'autentica, assurda e ingiustificata vergogna. Ad un passo dalla capitale. Una realtà di malaffare, che, nonostante numerose e approfondite inchieste giornalistiche, non riusciva a essere ancora eliminata. Un tema, quelle delle case popolari e della loro gestione che, ancora oggi, appare ben lontano dal poter essere definito trasparente e senza intoppi. Sgombero a Ostia di due appartamenti Ater occupati abusivamente da membri della famiglia Spada. L'intervento di questa mattina, come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, deciso nell'ambito di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, viene eseguito dalla polizia di Roma Capitale.

Figlio schiavo della droga, madre coraggio fa arrestare due rampolli del clan Spada

Gli alloggi che sono stati sgomberati sono quelli abitati da Cristina Spada, sorella di Roberto Spada, noto alle cronache per aver tirato una violenta testata al giornalista Daniele Piervincenzi e da Giovanna Spada, madre di Ottavio Spada, trentatreenne con precedenti. Cristina Spada avrebbe occupato senza titolo l'appartamento dal 2014, mentre Giovanna Spada dal 2002. Venti anni senza pagare un euro, vivendo in una casa che sarebbe spettata a una famiglia italiana in vera difficoltà economica.

"Rapporti con clan Fasciani e Spada": confiscati beni per 460 milioni al patron del porto turistico di Roma

Uno sgombero che rientra nella linea di azione portata avanti dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, di contrasto all'illegalità in quadranti sensibili e spesso difficili della Capitale e per la restituzione degli alloggi popolari agli aventi diritto. Analoghe operazioni sono state già eseguite in altri quartieri come San Basilio e Tor Bella Monaca. Una battaglia lunga, complicata, per riportare, anche nelle zone più periferiche di Roma, il rispetto per la legalità.

Clan Spada, 7 condanne per sparatoria 2013





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.