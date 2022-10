Sardegna, padre e figlia muoiono in mare. Ritrovati i corpi

17 ottobre 2022 a

Sono di padre e figlia i cadaveri ritrovati nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 ottobre, a Sant'Antioco, nel sud della Sardegna. Sono finite, dunque, le speranze di ritrovare in vita Gianmarco Murgia, 64 anni, e sua figlia Valentina, 34, che erano usciti per una immersione. Accomunati dalla passione per i fondali, avevano lasciato il porticciolo di Porto Pino nella giornata di sabato ma non avevano più fatto ritorno. Valentina, che viveva in Germania, era tornata a casa per qualche giorno di vacanza. A riconoscere i corpi è stata la mamma Morena. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità.

