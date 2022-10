Mario Cipollini condannato a tre anni per lesioni e minacce all'ex moglie

17 ottobre 2022 a

L'ex campione del mondo di ciclismo, Mario Cipollini, è stato condannato a tre anni per lesioni e minacce all'ex moglie, Sabrina Landucci. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Lucca. La donna aveva denunciato Cipollini nel gennaio del 2017. Nel corso del processo il pubblico ministero Letizia Cai aveva chiesto una pena di due anni e sei mesi. Cipollini è stato condannato anche per le minacce al nuovo compagno della sua ex, Silvio Giusti, già calciatore professionista.

