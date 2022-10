Covid, ancora 93 morti in un solo giorno. Il bollettino di oggi, lunedì 17 ottobre

17 ottobre 2022 a

Ancora 93 vittime del Covid. E' il dato ufficializzato dal ministero della Salute e relativo al bollettino di oggi, lunedì 17 ottobre. I nuovi contagi sono 13.439, in calo rispetto al giorno precedente, quando erano stati 30.239. Come è noto, però, i numeri di oggi sono riferiti ai tamponi effettuati nella giornata precedente che era domenica e nei festivi viene effettuato un numero minore di esami. Il tasso di positività è del 15,95% (ieri 17,1%) e i tamponi eseguiti sono stati nel complesso 84.220, contro i 175.985 delle 24 ore precedenti. Dall'inizio della pandemia, in Italia i casi sono ufficiali sono stati 23.144.013. Lieve incremento per i pazienti in terapia intensiva: 254 rispetto ai 252 di domenica 16 ottobre. Gli ingressi sono stati 23. Nei reparti ordinari 6.928 ricoverati, quindi 213 in più. Gli attualmente positivi sono 544.088. Ufficializzate 22.863 guarigioni che portano il totale da inizio pandemia a 22.391.844. I decessi complessivi, sempre stando ai dati del ministero, sono stati fino a ora 178.081.

