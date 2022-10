Razzismo, dopo Paola Egonu denuncia Zaynab Dosso: "Mi hanno detto sporca negra put***a, torna nel tuo Paese"

17 ottobre 2022 a

a

a

Insulti razzisti non solo alla pallavolista Paola Egonu, ma anche a Zaynab Dosso, velocista azzurra, bronzo con la 4x100 agli Europei di Monaco di Baviera, italiana, genitori della Costa d'Avorio: "Mi hanno detto put****a straniera, sporca negra. Torna al tuo Paese. Nessuno mi ha difeso. Questa storia mi ha stravolto, ho il cuore spezzato, mi sento violata". La fortissima atleta azzurra l'ha confessato attraverso i social e poi in una intervista rilasciata a La Stampa. Tutto è avvenuto in un locale di Roma Nord, mentre insieme alla sorella e alle amiche festeggiava l'ingresso in una nuova casa.

Calcio dilettanti, insulti razzisti: 13 giornate a un giocatore del Real Padule

Una donna prima le ha chiesto dei soldi, poi l'ha aggredita verbalmente. La denuncia arriva proprio dopo lo sfogo di Paola Egonu per gli insulti ricevuti sui social dopo la semifinale di pallavolo in Olanda. "Siamo state aggredite senza alcun motivo - spiega ancora Dosso - Siamo state gentili, non avevamo monete e basta. La donna si è messa a bisbigliare crudeltà e quando le ho chiesto di ripetere, l'ha fatto a voce alta in mezzo ai tavoli. Il locale era affollato, tutti hanno sentito, nessuno ha reagito. Una mia amica si è messa a piangere e qualcuno ha sottolineato che non era accaduto niente. Altri, invece, sfottevano anche".

Politica e sport al fianco di Egonu “Orgoglio italiano”

Non è la prima volta che è vittima di episodi di razzismo: "Durante il trasloco ci hanno tirato un sasso da un balcone, non per colpirci ma per spaventarci. Non ho voluto credere che ci avessero mirato. Purtroppo il mondo è tutto uguale. Occorre trovare antidoti a certe reazioni indegne, fermare questi attacchi. Mi aspetto che la politica lo faccia. Sarebbe bello che chi ha vinto le elezioni desse un segnale forte contro il razzismo. Se i beceri si sentono più forti, si credono liberi di alzare la voce e restare impuniti. Non posso essere insultata e maltrattata nel mio nuovo quartiere tra gli sberleffi di chi guarda. Così fa schifo".

Video su questo argomento Egonu choc: "Mi hanno chiesto perché sono italiana". Non vuole più giocare per la Nazionale | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.