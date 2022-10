Unabomber, recuperato un capello: "Riaprite le indagini, è possibile identificarlo"

17 ottobre 2022 a

a

a

L'attentatore che terrorizzò il Nordest piazzando più di trenta ordigni esplosivi, tra il 1994 e il 2006, passato alla storia con il nome di Unabomber e mai identificato, potrebbe invece essere individuato. Se le indagini verranno riaperte alla luce di un capello ritrovato, insieme ad altro materiale, tra i reperti custoditi a norma di legge.

Rita Calore, morta la mamma di Stefano Cucchi. L'annuncio su Fb dell'avvocato Anselmi

Protagonista della vicenda è un giornalista, Marco Maisano, autore, conduttore televisivo, al lavoro su una serie podcast per OnePodcast che, con due donne vittime di Unabomber, ha rivolto richiesta al magistrato che, se ritenesse opportuno, potrebbe a sua volte chiedere al Gip la riapertura delle indagini. Il Procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, lo aveva autorizzato a visionare la grande quantità di reperti raccolti in anni sulla vicenda Unabomber, e lui avrebbe trovato il capello trovato in un uovo inesploso il 3 novembre 2000 al supermercato Continente di Portogruaro, e altro materiale. Da qui la richiesta ufficiale di analizzare questi articoli con i nuovi ritrovati tecnologici.

Al setaccio le celle telefoniche intorno al bosco dove sono stati ritrovati i resti di Silvia Cipriani

Unabomber - appellativo usato dai media per l'analogia con il caso dello statunitense Theodore Kaczynski - è stato un bombarolo seriale la cui strategia, priva di un chiaro movente, consisteva nel collocare in luoghi pubblici ordigni esplosivi improvvisati che hanno procurato lesioni e menomazioni a chi vi si è imbattuto. Le azioni che gli sono state attribuite sono oltre trenta in due distinti periodi, dal 1994 al 1996 e dal 2000 al 2006. L'autore, o gli autori, ha seminato il panico nel Nord Est, in Friuli e nel Veneto, nella zona tra Pordenone, Portogruaro e Lignano Sabbiadoro. Un caso che ha impressionato molto l'opinione pubblica anche per il terrore instillato nella popolazione.

Omicidio di Natale, disposta una nuova traduzione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.